/ Опасное кафе обнаружили в Челябинской области

Эвакуационные выходы забаррикадированы музыкальной аппаратурой.

Требование пожарной безопасности нарушили в одном из кафе в Сосновском районе. Проверка прокуратуры вместе с сотрудниками МЧС вскрыла целый ряд несоответствий. Оказалось, что эвакуационные выходы в заведении общественного питания закрыты музыкальными колонками, также там нет системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения при пожаре. Кроме того, сами выходы не обозначены специальными указателями.

Стропила и обрешетка чердачного покрытия здания не подвергнуты огнезащитной обработке (пропитке); не разработаны и не вывешены на видное место планы эвакуации людей и имущества на случай возникновения пожара; не организовано обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. — добавили в прокуратуре Челябинской области.

В результате прокурор района возбудил дело об административном правонарушении. Предпринимателю предстоит заплатить 20 тысяч рублей штрафа. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль.