Челябинское отделение Народного фронта организует срочный сбор для бойцов на передовой. Им необходимы системы РЭБ, квадрокоптеры и дроны.

Помочь можно несколькими способами:

1. Навести камеру мобильного телефона на QR-код, который видите на видео. Перейти по ссылке. Указать сумму пожертвования и свою карту. Также есть возможность провести платеж по системе быстрых платежей.

2. Перечислить средства по реквизитам в любом банке или любом отделении «Почты России». При оформлении перевода указать в назначении платежа sbor.74

3. В пунктах приема коммунальных платежей перечислить средства на счет Фонда — просто назовите оператору «Благотворительный фонд. Всё для Победы!».