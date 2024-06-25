Народный фронт в Челябинске организует срочный сбор для бойцов СВО

На фронте ждут квадрокоптеры, системы РЭБ и дроны



Челябинское отделение Народного фронта организует срочный сбор для бойцов на передовой. Им необходимы системы РЭБ, квадрокоптеры и дроны.



Помочь можно несколькими способами:



1. Навести камеру мобильного телефона на QR-код, который видите на видео. Перейти по ссылке. Указать сумму пожертвования и свою карту. Также есть возможность провести платеж по системе быстрых платежей.



2. Перечислить средства по реквизитам в любом банке или любом отделении «Почты России». При оформлении перевода указать в назначении платежа sbor.74



3. В пунктах приема коммунальных платежей перечислить средства на счет Фонда — просто назовите оператору «Благотворительный фонд. Всё для Победы!».