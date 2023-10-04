Народный фронт передаст в ЛНР Конституцию в сказках от челябинских юристов

Студенты юрфаков и члены Ассоциации юристов России подготовили четыре варианта изложения Конституции РФ для самых маленьких

В рамках проекта «Всё для победы!» от Народного фронта в детский дом Луганской Народной Республики в ближайшее время прибудет необычный подарок — четыре издания Конституции России, адаптированных для детей. «Конституции в сказках» подготовлены региональным отделением Ассоциации юристов России (АЮР), рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе исполкома ОНФ.



Красочные издания в доступной и интересной форме рассказывают об основных положениях Конституции — правах и свободах человека, гражданском мире, согласии и других сложных для малышей вещах.

«Этот подарок по факту — ребятам от ребят, ведь инициатива исходила от студентов. И, поскольку мы все-таки ассоциация юристов, подход вот такой интересный: главный юридический документ, Конституция Российской Федерации, в очень доступной форме. Четыре разных издания, рассказывающих всё хорошим детским языком», — объяснил исполнительный директор АЮР Валерий Гришмановский.

На создание «детских Конституций» юристов вдохновил вышедший в августе 2023 года на ресурсах Народного фронта стрим бойца с позывным «Кипиш»: военнослужащий рассказывал о Луганском детдоме и попавших туда детях. Узнав, что вскоре активисты Народного фронта планируют отправлять в Донбасс очередную партию гуманитарного груза, члены АЮР решили присоединиться к акции.

Кроме книжек юристы приготовили для детдомовцев другие подарки.

«Мы передали для детей теплую одежду и обувь — красивую и праздничную для торжественных мероприятий и теплые вещи на каждый день. Любой ребенок должен быть красивым и счастливым, поэтому постарались с большой любовью и теплотой подобрать эти вещи», — рассказал председатель отделения Ассоциации юристов России Николай Третьяков.