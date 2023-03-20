Народный фронт отправил чебаркульским танкистам обувь и квадрокоптеры

Вместе с фурой общественники передают бойцам письма от снежинских школьников

В зону специальной военной операции ушел очередной груз гуманитарной помощи. Собранный активистами челябинского реготделения Общероссийского Народного фронта. Грузовик с оборудованием, обувью и письмами от детей прибудет в расположение чебаркульской танковой дивизии уже на этой неделе, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения ОНФ.



По словам руководителя исполкома ОНФ Дениса Рыжего, грузовик набит до отказа: для разведки танкистов закупили квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, кронштейны, зарядники. Также бойцам передают дизельный генератор, 200 спальных мешков, 200 пар демисезонных сапог, комплекты термобелья, налобные фонари, продукты, лекарства и средства гигиены.

Уже традиционно с грузом отправлены детские послания для солдат. На этот раз авторами выступили ученики челябинского лицея № 11 и школ ЗАТО Снежинск.

Напомним, с начала марта закупки для участников специальной военной операции Народный фронт проводит за счет средств, собранных в ходе совместного с медиахолдингом «Первый областной» проекта «Все для победы!». С 13 февраля южноуральцы передали в отделение ОНФ вещей и перевели на специальный счет денег на общую сумму более 14 миллионов рублей.