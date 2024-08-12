Народный фронт организовал срочный сбор помощи для жителей Курской области

Регион сейчас нуждается в поддержке всех россиян

Челябинское отделение Народного фронта открыло срочный сбор помощи для жителей Курской области. С полным списком потребностей можно ознакомиться в соцсетях руководителя отделения Дениса Рыжего.



Сейчас один из регионов России проживает непростые дни. Люди покинули свои дома, успев взять с собой лишь документы, но сейчас они нуждаются в помощи и поддержке всех россиян.

«Эта помощь им сейчас нужна, она будет поступать со всех уголков нашей большой страны, и Челябинская область не исключение. Мы приложим все усилия»,— комментирует Денис Рыжий.

Принести помощь можно в пункт сбора по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 20.