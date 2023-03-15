Народный фронт на деньги телемарафона ОТВ отправил микроволновки и берцы челябинским военным летчикам

Груз отправлен сводному авиаполку, в составе которого работают бомбардировщики с Южного Урала

Челябинское отделение Общероссийского народного фронта сообщает об очередной отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Обувь, термобелье и микроволновые печи были приобретены на деньги, собранные в ходе совместного проекта медиахолдинга «Первый областной» и ОНФ «Народный фронт. Все для победы!».



Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Народного фронта, посылку готовили по заявке военнослужащих инженерно-авиационного полка. В машину загрузили 100 пар берцев, 100 пар демисезонных сапог, 100 комплектов термобелья и 5 микроволновых печей.

«Спасибо Народному фронту и Челябинской области за помощь, оказанную нам. Мы сделаем все, чтобы победить. Гуманитарную помощь мы обязательно довезем до каждого бойца, чтобы парни были укомплектованы и выполняли свои задачи», — обратились к волонтерам бойцы полка.

Напомним, 13—23 февраля челябинские активисты Народного фронта и медиахолдинг «Первый областной» реализовали проект «Все для победы!», в День защитника Отечества завершившийся пятичасовым телемарафоном на канале ОТВ. В ходе акции в помощь участникам специальной военной операции было собрано денег и вещей более чем на 15 миллионов рублей. Так, жители области принесли в отделение ОНФ микроволновые печи, отправленные накануне военлетам.

Ранее из средств, собранных южноуральцами в ходе марафона, была сформирована и отправлена на передовую посылка для бойцов 6-го гвардейского танкового полка.