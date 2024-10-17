Народным участковым Южного Урала стал полицейский из Челябинска

﻿Он представит регион на уровне России

Жители Челябинской области выбрали народного участкового. Им стал сотрудник отдела полиции «Калининский» Артем Имаев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Артем набрал более 43 тысяч голосов.

Есть и другие лидеры по результатам голосования. Это полицейский из Еткульского района — капитан полиции Эльвин Вали Оглы Коджаев. За него проголосовали более 23 тысяч человек.

На третьем месте представитель полиции Кунашакского района — старший лейтенант полиции Ильяс Галимов. За Ильяса отдали голоса более 4 тысяч человек.

Сложная и нужная работа участковых уполномоченных получает признание благодаря конкурсу «Народный участковый».

Жителям Челябинской области вскоре предстоит поддерживать народного участкового на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый».