«Народ шкафы освобождает»: почему погорельцам на юге Челябинской области нужнее деньги, чем вещи

Журналист ИА «Первое областное» размышляет о судьбе свалившейся на Запасное и Джабык гуманитарной помощи

Желание помочь ближнему в нашей стране отчего-то соседствует с еще более сильным желанием — освободить собственные шкафы от залежей застарелой одежды. И поэтому я с осторожностью отношусь к любым призывам собирать гуманитарную помощь. В том числе для погорельцев сел Джабык и Запасное, пострадавших от лесных пожаров.

Когда стало известно, что десятки семей потеряли дома и личные вещи, собирать помощь для погорельцев начали по всей области. Многие несли в пункты приема свои старые вещи. Через сутки-другие их набрались тонны. Омбудсмен Юлия Сударенко сразу же заявила: вещей достаточно. Но ее не услышали — сбор пошел на новый виток.

В итоге школа села Джабык к концу прошлой недели была похожа на вновь открытый филиал секонд-хенда: в классах — горы одежды и бесконечные ряды обуви в коридоре. А пострадавших около 70 семей. Причем у многих сгорели не дома, а дачи. И, возможно, гуманитарная помощь им не так уж нужна. Остальным активно помогли родственники и друзья. В результате тряпичные горы не спешили таять. Тогда им нашли особое применение.





Излишки обуви и одежды (продуктов — тоже) начали раздавать малоимущим и многодетным. И все же склад в Джабыке еще полон. Вчера там закончили сортировку вещей. Хорошие собираются отвезти в Магнитогорск для отложенной помощи. Погорельцы смогут получить их позже. Все остальное — отправят на переработку. Волонтеры, которые перебирали коробки с вещами, говорят откровенно: «Люди освобождали шкафы».





Помню, как перед первыми родами мне надарили мешок бэушных вещей. Большую часть пакета занимали ситцевые распашонки, ужасные в носке. Они всегда вылезали из ползунков и собирались на спинке комом. Покупать удобные боди на кнопках мы не торопились — мучались, но честно донашивали чужое. Похожая ситуация в Джабыке. Людям, привыкшим одеваться нормально, предлагают донашивать вышедшие из моды наряды с чужого плеча. Как раз в них погорельцы и будут выглядеть как... погорельцы.

Зачем, скажите, погорельцу без дома в разгар жаркого лета старомодное драповое пальто с воротником из норки? Или заношенный пуховик, купленный в 90-х на китайском рынке?

«В кабинетах школы, где складируют вещи, стоит затхлый запах. Постоянно приходится открывать окна. В мешках, в коробках много плохой одежды: грязные вещи в пятнах, обувь с оторванной подошвой. Ощущение, будто люди достали мешки из кладовок и, не открывая, отправили погорельцам. Такое сразу относим на свалку. Вместе с тем есть комичные случаи. Женщины отдают погорельцам концертные платья в пол, кто-то прислал новогоднюю шапочку лисы. Шапочку, кстати, мы передали в Дом культуры Запасного. Но ведь все это трудно назвать предметами первой необходимости», — говорит и. о. главы Еленинского поселения Татьяна Костик.

Куда разумнее было бы помогать нуждающимся деньгами, чтобы люди купили все необходимое сами: трусы, носки, одежду без запаха чужого пота и обувь, которая прослужит несколько лет.

К тому же жертвам пожара сейчас нужны не только деньги: сотовые телефоны, компьютеры, бытовая техника, мебель. И в идеале не старые, видавшие виды, а новые.





Не так давно журналисты нашей редакции ездили на новоселье к семье Мангунгу. Благодаря поддержке Первого областного информагентства мать-одиночка нашла компромисс с органами соцзащиты и смогла купить трехкомнатную квартиру. Вещи в квартиру женщина собирала по людям.

«Нам отдали три ламповых телевизора, отдали компьютер... Но они не работают... Даже вынести на помойку телевизоры не могу — слишком тяжелые», — сетовала Ирина.

Ее квартира, как школа в селе Джабык, напоминала склад ненужных вещей.

Сейчас оставшимся без домов людям везут не только еду и одежду. Собирают мебель, кто-то даже привез огромные зеркала. Правда, ставить их некуда. Сельскую школу пора готовить к учебному году, а новые дома в Джабыке сдадут не раньше октября. Это еще один аргумент против вещественной помощи.

Конечно, есть ситуации, когда разумнее помогать не только деньгами. Например, детям-отказникам всегда нужны подгузники и пеленки. Онкобольным ребятам, которые месяцами лежат в больнице, — гигиенические товары, альбомы, карандаши... Но и в этом случае большая часть расходов на помощь таким ребятам — это зарплата больничных нянь, покупка дорогостоящих препаратов, оплата авиаперелетов...

Поэтому, как поет Семен Слепаков, «самый нужный на свете подарок — деньги... человек точно не скажет: у меня уже есть точно такие... куда мне теперь их деть?».

Если вы опасаетесь, что ваши кровные не дойдут до адресата, просто делайте переводы в проверенные жизнью фонды. С миру по нитке получится хорошая сумма. Она поможет кому-то начать новую жизнь. А ненужные вещи отдайте бесплатно на том же «Авито».