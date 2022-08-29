Жители Челябинской области всерьез озаботились судьбой медведя-подростка, который в минувшие выходные вышел к людям, отдыхавшим на озере Банном близ Магнитогорска. В социальных сетях появились сообщения, что выдана лицензия на отстрел дикого животного. В ситуацию вмешалось министерство экологии Челябинской области, по информации которого максимум, что грозит косолапому, — это помещение в зоопарк.
Напомним, что молодой медведь появился на побережье Банного 27 августа. Животное видели на территории нескольких домов отдыха и курортов. По утверждению очевидцев, он даже резвился рядом с песочницей, где играли дети. Их отец отпугнул зверя, и медвежонок побежал дальше.
Часть комментаторов потребовала от местных властей (озеро Банное находится на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан) отстрелить зверя. Возможно, поэтому в интернете возник слух, что в отношении лесного жителя выдана «лицензия на убийство».
ИА «Первое областное» попросило прокомментировать эту информацию в министерстве экологии Челябинской области. Там ответили, что этот вопрос находится в компетенции их башкирских коллег, однако не остались безучастными.
«В данный момент поисками мишки занимаются десять инспекторов Минэкологии Башкортостана. Животное планируется отловить и выпустить в дикую природу. Если выяснится, что медведь уже прикормлен людьми, а значит, будет вновь выходить в населенные пункты, его передадут в зоопарк»,— сообщили в министерстве.
Ведомство выразило готовность оказать помощь в поисках животного. Минэкологии Башкортостана сообщает, что ситуация находится под контролем и никаких дополнительных действий со стороны Челябинской области не требуется.
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