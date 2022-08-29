Напугавшего жителей Магнитогорска медвежонка могут передать в зоопарк

Челябинская область готова оказать помощь коллегам из Башкирии в поисках животного

«В данный момент поисками мишки занимаются десять инспекторов Минэкологии Башкортостана. Животное планируется отловить и выпустить в дикую природу. Если выяснится, что медведь уже прикормлен людьми, а значит, будет вновь выходить в населенные пункты, его передадут в зоопарк»,

— сообщили в министерстве.