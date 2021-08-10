Направлять заявления судебным приставам и оплачивать долги южноуральцы могут онлайн

Сервис работает на сайте судебных приставов и на «Госуслугах»

В Челябинской области должники и взыскатели смогут без очередей и ожиданий узнать о своих долгах, следить за ходом исполнительного производства и принимать в нем участие, не выходя из дома, в «Банке данных исполнительных производств» на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов России и на портале «Госуслуги», сообщают в пресс-центре правительства Челябинской области.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» позволяет найти необходимую информацию о задолженности, а также погасить ее. Работать с ним просто: необходимо выбрать подраздел «поиск» по физическим или юридическим лицам, указать имя и фамилию или название компании-должника и нажать кнопку «найти».

Получить какую-либо информацию также можно на сайте «УФССП России по Челябинской области». Для этого необходимо задать свой вопрос с помощью электронного сервиса «Интернет-приемная» либо записаться на личный прием, воспользовавшись соответствующей услугой на сайте ведомства.

«Получить информацию можно в личном кабинете на едином портале „Госуслуги“. Он позволяет удаленно направлять в ФССП России заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству»,— уточняют в пресс-службе правительства Челябинской области.

Жители Челябинской области в этом году уже начали активно пользоваться электронными сервисами. Так, за первые шесть месяцев 2021 года судебные приставы ответили на 25,9 тысячи запросов о принятых мерах и ограничениях, о ходе исполнительного производства, что в шесть раз больше, чем в 2020 году.

Кроме того, с помощью сервиса «Госпочта» приставы отправили почти пять миллионов электронных повесток и сведений о задолженностях, еще около 47 тысяч обращений — ходатайств, жалоб и заявлений — управление получило от южноуральцев.