Налоговая Челябинской области меняет реквизиты с 1 января 2025 года

Речь идет о заполнении уведомлений, деклараций и расчетов

С 1 января 2025 года изменятся реквизиты для налоговых уведомлений, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам, а также налоговых деклараций и расчетов, сообщает пресс-служба УФНС по Челябинской области.

Перемены вызваны новым территориальным делением региона. Так, Челябинск наделен статусом городского округа, а Нязепетровский, Пластовский и Саткинский муниципальные районы с городскими и сельскими поселениями преобразованы в муниципальные округа.

Вместо 7 ОКТМО районов города Челябинска будет применяться только код ОКТМО города Челябинска — 75701000.

Вместо 20 ОКТМО муниципальных образований необходимо будет указывать ОКТМО соответствующего муниципального округа:

• Нязепетровского (ОКТМО — 75544000);

• Пластовского (ОКТМО — 75548000);

• Саткинского (ОКТМО — 75549000).

При уплате налоговых платежей в составе ЕНС реквизиты ЕНП (КБК и ОКТМО) не меняются. При уплате платежей, не входящих в ЕНС, необходимо будет указывать новый код ОКТМО.