Наличие канализационных стоков в реке Чумляк Челябинской области проверяют экологи

Жители города Коркино пожаловались на затопления приусадебных участков от разлива вод

Житель города Коркино Степан Емелин пожаловался, что в местную реку Чумляк сливают канализационные стоки. В социальных сетях он посетовал, что после паводка боится высаживать картофель на затопленный участок, а вода в реке до сих пор пахнет канализацией. По данным информагентства «Первое областное» на место выехали не только специалисты городской администрации, но и экологи. Они проверят состояние водоема.

Река Чумляк протекает по территории Еткульского района и Коркинского округа. Коркинец Степан Емелин считает, что в водоем уже давно сливают канализационные стоки.

«Вода в ней уже давным-давно грязно-мыльного цвета, стоит невыносимый запах канализации. Зимой периодически в реку сливали что-то, оно каждый раз намерзало так, что к началу весны уровень воды поднялся — и вытекало всё за пределы реки. Мой огород был затоплен этой зловонной водой», — описал состояние реки автор постов в социальных сетях.

Он сетует, что боится сажать картофель на таком участке, а также пожаловался, что местная власть не принимает никаких мер на его обращения.

Зато после публикации поста на место выехали представители городской администрации. Об этом информационному агентству рассказали в пресс-службе администрации округа. Проверяющие засвидетельствуют, действительно ли Чумляк оказался отравлен стоками системы водоотведения.

В министерстве экологии Челябинской области журналисту информагентства также пояснили, что на место выехала комиссия.