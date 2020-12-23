Наказание экс-главе Челябинска оставлено без изменения

В новой редакции приговора Евгению Тефтелеву убраны из числа смягчающих обстоятельств госнаграды осужденного чиновника

23 декабря Челябинский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева и стороны гособвинения. В итоге приговор Евгению Николаевичу оставлен без изменения в части наказания, зато из перечня смягчающих обстоятельств облсуд счел нужным убрать полученные Тефтелевым государственные награды. Напомним, приговор Евгению Тефтелеву был вынесен 28 октября Центральным районным судом Челябинска. За получение взятки в 2,5 миллиона рублей бывший глава Челябинска получил три года строгого режима и штраф в 37,5 миллиона рублей, кроме того, уже тогда его лишили медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней.



Сторона гособвинения, по данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, требовала увеличить срок заключения до 6,5 года, а штраф — до 75 миллионов. Защита, наоборот, просила смягчить приговор, оставив от наказания только денежную часть.

В пресс-службе Челябинского облсуда уточняют, что сегодня адвокаты просили приобщить к материалам его дела банковский чек на 1,25 миллиона рублей как доказательство того, что минимум половину полученной взятки Евгений Тефтелев уже вернул.

Тем не менее наказание экс-мэру оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу. Будут ли стороны обращаться в кассационную инстанцию — неизвестно.