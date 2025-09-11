Накануне дня рождения Челябинска губернатор оценил развитие города

Алексей Текслер поделился впечатлениями

Губернатор Челябинской области сегодня совершил большой объезд столицы Южного Урала. Накануне Дня города глава региона оценил, как завершается сезон благоустройства, коммунального и дорожного ремонта. Своими впечатлениями после объезда Алексей Текслер поделился с журналистами. «Планы выстроили до 2030-го года», — передает слова Алексея Текслера журналист ИА «Первое областное».

О благоустройстве

Сквер вокруг озера у медицинского центра на Северо-Западе — хорошее интересное пространство. В планах было сделать за два года, большая часть сделана в этом году.

Сквер нам Молодогвардейцев, новая набережная, Чурилово на Первом озере, благоустройство Свободы: — видно, что работа, которую мы начали 5-6 лет назад, активно продолжается. Очень этому рад. Такие набережные, как на Первом озере, конечно, украшают город, становятся центром притяжения для всего района. Есть положительная обратная связь от горожан.







О коммунальной сфере

У нас этот год особенный. И следующие годы в части модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры будут такими же. В первую очередь это касается ремонта теплотрасс и водоводов. Сегодня были на одном из объектов на пересечении Ленина и Энгельса. Надо сказать, что объем действительно рекордный: у нас только в Челябинске 100 километров различных больших магистральных трубопроводов будут заменены. Работы на финальных стадиях. Это в разы больше, чем в прошлые годы. Иногда жители жалуются на неудобства. Да, учитывая состояние коммунальной инфраструктуры необходимо опережающими темпами заниматься. Это важно, чтобы и тепло и вода, и другие энергоресурсы качественно снабжали дома.





Планы мы выстроили до 2030-го года, сейчас активно этим занимаемся.

Социальная среда

Также были сегодня на важном объекте. Это центр активного долголетия. Мы недавно открывали такой центр в Ленинском районе и говорили о том, насколько это важно людям старшего поколения: приходить, общаться вместе.





Ветераны приходят со своим опытом, организуют, делятся своими навыками с другими. Здорово, мне кажется, получается. Такой центр на Северо-Западе недавно открыт, буквально в конце августа. Будем дальше эти планы продолжать. На очереди — Металлургический район, такой объект будет на Шоссе Металлургов. Ну, и в целом по региону тоже занимаемся этими объектами.

О спорте

Конечно, современная городская инфраструктура невозможна без спортивной инфраструктуры. Реконструкция стадиона Колющенко, которая тоже последние полтора года проводилась, в целом завершена. Хотя у нас в планах на площадке есть еще строительство одного крытого объекта универсального. Но все, что касается футбольного поля, раздевалок — эти работы завершены, дети уже начали заниматься. Там же сделали новинку — площадки для занятия волейболом на песке, так называемый пляжный волейбол. Мы увидели энтузиастов, которые активно этим занимаются.





В целом спорт развивается. Я думаю, такие площадки в городе будут продолжать появляться. Президент поставил задачу увеличить охват занимающихся спортом. Это можно делать, только если есть качественная инфраструктура. В городе мы сейчас активно строим и новую универсальную арену, и другие объекты. Это вклад в долголетие наших жителей.

Готовность к выборам

Посмотрели по ходу ДК Колющенко. В первую очередь посмотрели, как там готовы к проведению выборов. Завтра у нас откроются избирательные комиссии. И одна из комиссий находится там. Мы посмотрели готовность. Это тоже важное ключевое общественно-политическое событие в регионе. Говорили подробно о подготовке к выборам, о качестве проведения с главами в формате областного совещания. Сейчас собственными глазами убедился готовности объектов голосования.

В целом изменениями, которые происходят в Челябинске, по всему региону, удовлетворен. С жителями пообщались, есть положительная обратная связь. Есть, конечно, чем заниматься, будем работать.