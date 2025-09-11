Губернатор Челябинской области сегодня совершил большой объезд столицы Южного Урала. Накануне Дня города глава региона оценил, как завершается сезон благоустройства, коммунального и дорожного ремонта. Своими впечатлениями после объезда Алексей Текслер поделился с журналистами. «Планы выстроили до 2030-го года», — передает слова Алексея Текслера журналист ИА «Первое областное».
О благоустройстве
Сквер вокруг озера у медицинского центра на Северо-Западе — хорошее интересное пространство. В планах было сделать за два года, большая часть сделана в этом году.
Сквер нам Молодогвардейцев, новая набережная, Чурилово на Первом озере, благоустройство Свободы: — видно, что работа, которую мы начали 5-6 лет назад, активно продолжается. Очень этому рад. Такие набережные, как на Первом озере, конечно, украшают город, становятся центром притяжения для всего района. Есть положительная обратная связь от горожан.
О коммунальной сфере
У нас этот год особенный. И следующие годы в части модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры будут такими же. В первую очередь это касается ремонта теплотрасс и водоводов. Сегодня были на одном из объектов на пересечении Ленина и Энгельса. Надо сказать, что объем действительно рекордный: у нас только в Челябинске 100 километров различных больших магистральных трубопроводов будут заменены. Работы на финальных стадиях. Это в разы больше, чем в прошлые годы. Иногда жители жалуются на неудобства. Да, учитывая состояние коммунальной инфраструктуры необходимо опережающими темпами заниматься. Это важно, чтобы и тепло и вода, и другие энергоресурсы качественно снабжали дома.
Планы мы выстроили до 2030-го года, сейчас активно этим занимаемся.
Социальная среда
Также были сегодня на важном объекте. Это центр активного долголетия. Мы недавно открывали такой центр в Ленинском районе и говорили о том, насколько это важно людям старшего поколения: приходить, общаться вместе.
Ветераны приходят со своим опытом, организуют, делятся своими навыками с другими. Здорово, мне кажется, получается. Такой центр на Северо-Западе недавно открыт, буквально в конце августа. Будем дальше эти планы продолжать. На очереди — Металлургический район, такой объект будет на Шоссе Металлургов. Ну, и в целом по региону тоже занимаемся этими объектами.
О спорте
Конечно, современная городская инфраструктура невозможна без спортивной инфраструктуры. Реконструкция стадиона Колющенко, которая тоже последние полтора года проводилась, в целом завершена. Хотя у нас в планах на площадке есть еще строительство одного крытого объекта универсального. Но все, что касается футбольного поля, раздевалок — эти работы завершены, дети уже начали заниматься. Там же сделали новинку — площадки для занятия волейболом на песке, так называемый пляжный волейбол. Мы увидели энтузиастов, которые активно этим занимаются.
В целом спорт развивается. Я думаю, такие площадки в городе будут продолжать появляться. Президент поставил задачу увеличить охват занимающихся спортом. Это можно делать, только если есть качественная инфраструктура. В городе мы сейчас активно строим и новую универсальную арену, и другие объекты. Это вклад в долголетие наших жителей.
Готовность к выборам
Посмотрели по ходу ДК Колющенко. В первую очередь посмотрели, как там готовы к проведению выборов. Завтра у нас откроются избирательные комиссии. И одна из комиссий находится там. Мы посмотрели готовность. Это тоже важное ключевое общественно-политическое событие в регионе. Говорили подробно о подготовке к выборам, о качестве проведения с главами в формате областного совещания. Сейчас собственными глазами убедился готовности объектов голосования.
В целом изменениями, которые происходят в Челябинске, по всему региону, удовлетворен. С жителями пообщались, есть положительная обратная связь. Есть, конечно, чем заниматься, будем работать.