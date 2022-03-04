Накануне 8 Марта в Челябинске вырос спрос на флористов

В праздники специалист по цветам зарабатывает до 10 тысяч рублей за день

Перед весенним праздником 8 Марта в Челябинской области отмечают повышенный спрос на флористов. По данным экспертов российской рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru, количество вакансий для специалистов по цветам и букетам за последний месяц выросло на 63%.

«Ближе к началу марта работодатели стали активно размещать вакансии так называемых „флористов праздничного дня“ — с занятостью на период активного спроса на цветы 7—8 марта. Помимо флористов, подработку на этот период предлагают курьерам, а также подсобным рабочим и логистам, которые смогут грамотно распределять заказы и будут курировать доставку букетов», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Средняя месячная зарплата флориста в Челябинской области достигает 28,8 тысячи рублей, а по России — 41,4 тысячи рублей. Если флориста берут на несколько праздничных дней, то он может рассчитывать на ежедневный доход от 7 до 10 тысяч рублей. Хотя на деле чаще всего в эти дни работодатели предлагают флористам почасовую или посменную оплату.