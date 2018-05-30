/ Пропавшего южноуральского пенсионера нашли живым

Поиски длились больше недели.

72-летний мужчина из Миасса, который ушел из дома 21 мая и не вернулся, найден. Его поисками занимались сотрудники полиции, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Южный Урал».

Пенсионер найден, жив. Поиски завершены. — подтвердил сайту «Первый областной» координатор «Лиза Алерт» Михаил.

Детали поисковой операции добровольцы не разглашают. По предварительной информации, жизни и здоровью пенсионера ничто не угрожает. 27 мая был организован массовой сбор всех желающих, которые обследовали местность.

Напомним, 72-летний житель Миасса 21 мая вышел из дома и отправился в гараж, но до места назначения так и не добрался. В числе особых примет пенсионера называлась трясущаяся правая рука из-за болезни и желтый оттенок кожи.