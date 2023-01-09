Нагуглили 100 терабайтов: топ самых прокачанных поселков Южного Урала

Почти 100 ТБ трафика скачали жители пяти малых поселков Челябинской области

Рейтинг востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа за 2022 год предоставил национальный провайдер «Ростелеком». Выход в интернет для жителей отдаленных населенных пунктов компания организовала в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Итоги активности в интернете подведены среди поселков и деревень с населением от 250 до 500 человек.

В топ-5 вошли малые населенные пункты Брединского, Варненского, Нагайбакского и Уйского районов. Лидерами стали жители поселка Новогеоргиевский в Брединском районе: совокупный трафик 436 жителей за год составил 27 ТБ. Этот показатель эквивалентен 7 000 скачанным фильмам в HD-качестве. С небольшим отрывом серебро взял поселок Курганный в Нагайбакском районе, жители которого насерфили 26 ТБ информации. Третье место присвоено поселку Лесной в Уйском районе с годовым трафиком в 17 ТБ. Жителям двух поселков Варненского района — Правда и Солнце — удалось нагуглить 15 ТБ и 14 ТБ информации. В селе Устьянцево Красноармейского района было зафиксировано рекордное количество активных пользователей интернета через точку публичного Wi-Fi-доступа в течение всего прошлого года — 735 человек.

«За пять лет мы установили публичные точки Wi-Fi-доступа в 258 поселках Южного Урала. Сегодня бесплатный интернет есть у 90 000 жителей. Но на этом цифровизация региона не заканчивается. Сейчас наша компания реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В конце 2022 года качественный мобильный интернет и сотовая связь стандартов 4G/LTE появились в 33 малых населенных пунктах Челябинской области», — говорит директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.