«Нагрузка на персонал выросла раз в десять». Челябинские медики — о падении метеорита

На работу в первые сутки ЧС вышел весь персонал

Настоящий героизм и профессионализм после падения метеорита 15 февраля 2013 года проявили челябинские медики. Экстренный прием вала пострадавших, проведение операций под градом разбитых стекол, работа сутками и попутный ремонт больниц подручными средствами. Об этом и многом другом к десятой метеоритной годовщине рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Особенно нелегко в тот день пришлось травматологам. По словам заведующего травматологическим пунктом ГКБ № 1 Владимира Пасманика, нагрузка на медицинский персонал возросла раз в десять.

«Нам пришлось перераспределить врачей с повторного приема на первичный. Обрабатывали, зашивали, перевязывали. Люди шли с повреждениями до ночи, на следующий день поток уже не был таким большим, но все же был», — рассказывает он.

Аншлаг был и в травмпункте горбольницы № 9. По словам главврача Олега Денисова, пострадавших принимали и травмпункте, и в приемном покое, и в поликлинике.

«Сейчас мы можем легко об этом вспоминать, все кажется уже не таким значительным. Но тогда было непонятно, что взорвалось, будет ли повторение, к чему нам готовиться. Было весьма тревожно. И уже когда осознали, что произошло, стало страшно от того, как мы незащищены и как легко мы отделались», — отмечает Олег Денисов.

Напомним, взрывной волной были выбиты окна в более чем 7 тыс. зданий. Травмы от осколков получили порядка 1,5 тыс. человек.

Бывшая глава горздрава Наталья Горлова вспоминает, что времени на панику просто не было — работали на адреналине.

«Поначалу мы даже не понимали масштабов действия и готовились к худшему — очень оперативно развернули дополнительные операционные, мобилизовали дополнительно множество врачей. К счастью, операционные не понадобились в таком количестве. Когда ситуации более-менее прояснилась, было некоторое облегчение, что не все так плохо, как если бы этот метеорит пролетел чуть ниже», — поделилась она.

В момент метеоритной вспышки в роддоме Челябинской горбольницы № 6 шла операцию кесарева сечения.

«Был грохот, летели стекла. Несмотря на экстренную ситуацию, врачи продолжили свою работу. Операция прошла благополучно, мама с малышом не пострадали. Впоследствии специалисты, которые проводили операцию, были награждены», — вспоминает заведующая родильным отделением Екатерина Котлярова.

Одновременно с оказанием помощи медикам попутно приходилось устранять последствия от падения метеорита в больницах. По воспоминаниям пресс-секретаря Челябинской областной клинической больницы Натальи Малухиной, большую помощь оказали волонтеры.

«Добровольцы (в основном студенты ЮУГМУ и ЮУРГУ) сами приходили в приемную, спрашивали, чем помочь. Из правительства области прислали рукавицы, перчатки, мешки, пленку, скотч. Все это раздавали добровольцам, и они помогали сотрудникам убирать завалы из стекла, закрывали оконные проемы пленкой. За 12 часов справились, учитывая наши площади», — рассказала Наталья.

Одновременно приходилось успокаивать, согревать и перемещать из поврежденных помещений пациентов. Люди с травами приходили прямо с улицы. Трое суток врачи ЧОКБ буквально жили в больнице. Впоследствии некоторые из них были награждены.