Награды Челябинской области получат физики-ядерщики, пожарные, два депутата ЗСО и соцработник

Соответствующие постановления Алексея Текслера уже опубликованы на портале правовой информации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о награждении региональными знаками отличия и присвоении почетных званий региона. В списке награжденных — известные промышленники, сотрудники Российского федерального ядерного центра в Снежинске, директор психоневрологического интерната и два пожарных.



Как следует из текста документов, опубликованных на официальном портале правовой информации, знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» награждены заместитель главного конструктора — начальник научно-исследовательского отделения снежинского ФГУП «ВНИИТФ РФЯЦ имени Забабахина» Александр Гармашев и замдиректора по качеству ядерного центра Владимир Знаменский, гендиректор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев, первый советник гендиректора ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» Игорь Свеженцев. Награжденные топ-менеджеры промпредприятий, напомним, депутаты регионального Законодательного собрания.

Директор Кувашинского психоневрологического интерната Тамара Потапова получила звание заслуженного работника социальной защиты населения Челябинской области.

Начальник отдела пожаротушения ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» Евгений Замятин и начальник пожарной части № 110 Центрального отряда службы Александр Сумин стали заслуженными работниками пожарной охраны Челябинской области.