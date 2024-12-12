Награду за укол могут выбрать маленькие пациенты стационаров Челябинской области

На Южном Урале продолжается акция «Коробка храбрости»

В Челябинской области продолжается акция «Коробка храбрости», направленная на поддержку маленьких пациентов, проходящих лечение в стационарах.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области, все желающие могут принять участие в акции, собирая в специальные боксы небольшие подарки: игрушки, фломастеры, раскраски, наборы для творчества. Эти коробки затем передаются в больницы, где дети получают лечение. Маленькие пациенты могут выбрать себе награду после прохождения какой-либо неприятной, но необходимой процедуры.

Уже сейчас такие коробки с призами переданы в больницы Троицка и Кусы.

«Все мы в детстве любили подарки и радовались, когда их получали. Сегодня осознание того, что ребенок после лечебной процедуры выберет что-то для себя из „Коробки храбрости“, улыбнется и порадуется, согревает душу. Желаю, чтобы наши дети никогда не болели, а если попали в больницу — скорее выздоравливали!» — говорит Алексей Панасенко, и. о. главного врача Областной больницы города Троицка.

Акцию «Коробка храбрости» уже 15 лет проводит партия «Единая Россия».