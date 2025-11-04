Нагайбакские мужчины рассказывали о своем статусе с помощью серьги в ухе

Информация об истории и культуре уникального народа Южного Урала собрана в областной библиотеке

Челябинскую область населяет уникальный народ — нагайбаки. Сегодня их всего 10 тысяч человек. Культуру нагайбаков в регионе стараются сохранить разными способами: делают мультики, берегут предметы быта и образцы народного творчества. Информация об истории этого народа собрана в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Корреспонденты URAL1 узнали, зачем мужчины носили серьги, где хранятся рецепты их национальной кухни и почему они пытаются всех накормить.

В библиотеке хранится книга коренного нагайбака — «Почему нагайбаки хотят быть только нагайбаками?». В ней он высказывает свое мнение, почему их народ — не крещеные татары, а отдельный этнос. Есть и другие книги, где авторы рассказывают о том, как менялась народность.





«Мужчины-нагайбаки носили серьги, и у них было определенное значение. Если серьга в левом ухе, значит, что это единственный сын у матери. Если серьга в правом — последний ребенок или единственный сын в роду. А если в обоих ушах сережки — кормилец и продолжатель рода мужчины. Так можно было определить даже жениха», — рассказывает библиотекарь отдела краеведения Ксения Пертэн.



Рецепты национальной кухни нагайбаков собирали для проекта «Блюдо от верблюда». Все народные изыски описываются в кулинарной книге. Некоторые рецепты представлены на портале «Нескучные путешествия по Южному Уралу». Там, например, можно не только узнать, но и увидеть, как нагайбаки готовили пельмени.





А еще нагайбакский народ — очень гостеприимный. И проявляется это в самых неожиданных ситуациях.

«Мы когда с подругой ездили в Нагайбакский район на Парижский полумарафон, решили остановиться в машине для того, чтобы никого не стеснять. Но нас практически в каждый дом звали переночевать. Нагайбаки были готовы принять незнакомых людей у себя дома, накормить и уложить спать. Этот народ с очень открытой душой», — говорит Ксения.

