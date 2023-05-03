На дорогах Челябинска зафиксированы семибалльные пробки

Рассказываем, где образовались заторы

Утро среды в Челябинской области началось с семибалльных пробок. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезные заторы зафиксированы в центре города, а также в Тракторозаводском районе.

Большая пробка возникла на автодороге Меридиан в сторону Ленинского района. Также стоит движение на Копейском шоссе в сторону Тракторозаводского района. Крупные заторы зафиксированы на нескольких участках проспекта Ленина, особенно движение затруднено в районе улицы Энгельса. На улицах Блюхера, Игуменке и Доватора также зафиксированы заторы.

Стоят автомобили на Свердловском проспекте, а также на Свердловском тракте. Затруднено движение на нескольких участках проспекта Победы.

На Северо-Западе дороги почти свободны.