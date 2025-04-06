«Надо быть честным и жестким»: следователь полиции о работе в Челябинске

Валентина Янина гордится своим коллективом

Сегодня, 6 апреля, отмечается День следственных органов МВД РФ. Журналист ИА «Первое областное» поговорила о непростой профессии, профессиональных вызовах и долге с начальником следственного отдела полиции «Металлургический» УМВД РФ по Челябинску Валентиной Яниной.

— Валентина Александровна, почему вы выбрали такую сложную профессию следователя и службу в органах?

— Это семейная традиция: и отец, и прадед были сотрудниками правоохранительных органов. Но это не просто следование по стопам предков. Я всегда хотела работать в этой сфере, стремилась к профессиональному росту, постепенно продвигаясь по службе от рядового сотрудника до майора. Это был осознанный выбор, путь, который я выбрала сама.







— Металлургический район считается криминальным. Какие преступления здесь происходят чаще всего?



— К сожалению, это правда. Высокая концентрация лиц, находящихся под административным надзором (более ста человек), сильно влияет на криминогенную обстановку. Чаще всего мы сталкиваемся с бытовыми преступлениями: драками, причинением тяжкого вреда здоровью, часто с применением холодного оружия, — все это, как правило, происходит на фоне злоупотребления алкоголем. Наша работа — расследование тяжких и особо тяжких преступлений, таких как разбои, грабежи, тяжкие телесные повреждения. Убийства, как правило, попадают в компетенцию Следственного комитета.

— Как вы справляетесь со стрессом и чем увлекаетесь вне работы?

— Работа следователя очень напряженная, эмоционально изматывающая. Чтобы восстановить силы, я занимаюсь творчеством: вышиваю крючком, создаю картины из мозаики. Это помогает расслабиться, отвлечься от тяжелых мыслей.

— Какие интересные дела вам приходилось расследовать?

— Каждое дело — это отдельная история, человеческая драма. В памяти особенно отложилось дело о краже телефона, где первоначально подозреваемая признала свою вину, но в ходе расследования выяснилось, что она стала жертвой давления со стороны настоящего преступника. Конечно, есть и другие сложные дела, но хочу отметить, что количество преступлений сокращается.







— Какие ошибки чаще всего совершают начинающие следователи?



— Чаще всего это ошибки, связанные с недостатком опыта и знания тонкостей уголовно-процессуального права. Увы, современная система подготовки юристов не всегда дает достаточный практический опыт работы в правоохранительных органах. В результате приходится переделывать работу, что отнимает много времени и сил.

— Какие перспективы вы видите в профессии, чего не хватает, что бы вы изменили?

— Я считаю, что необходима более качественная подготовка молодых специалистов. Возвращение специализированных юридических институтов МВД, где раньше готовили высококвалифицированные кадры, было бы очень полезным. Кроме того, необходимо повышать заработную плату и улучшать условия труда, чтобы привлечь в профессию больше талантливых людей. Я бы очень хотела вернуть юридический институт. И еще важно, чтобы о хороших, а нередко и героических поступках сотрдуников полиции знали люди. Мы лействитеольнго много работаем, но не всегда решаем проблемы и распутываем преступления по щелчку пальцев.







— Что для вас самое сложное в работе следователя и самое приятное?

— Самое сложное — это необходимость постоянно искать компромиссы, работать с различными людьми и структурами, включая прокуратуру и другие правоохранительные органы. А самое приятное — это чувство удовлетворения, когда удается довести дело до конца, доказать вину преступника и восстановить справедливость. И конечно, радость от успехов моей команды, от их профессионального роста. Когда твою команду хвалят — это бесценно. В штате отдела 10 следователей, семеро из них —женщины. Такой состав не в диковинку. И мужчинами, которые работают в нашей команде, я горжусь.

— Какую профилактическую работу проводит полиция?

— Мы ведем активную профилактическую работу, в том числе и по предупреждению кибермошенничества, но, к сожалению, люди продолжают становиться жертвами обмана. Необходимо постоянно совершенствовать методы профилактики и повышать правовую грамотность населения. К сожалению, кибермошенники используют очень изощренные методы, и люди теряют не только деньги, но и жилье, машины. Помню случай, когда потерпевший, которому угрожали мнимые сотрудники полиции, скрывался от них в другом городе, продав свою машину по бросовой цене. Это очень тяжелые ситуации, и мы стараемся оказывать потерпевшим всю возможную помощь.

— Что мотивирует вас приходить на работу каждый день?

— Это чувство ответственности, желание бороться за справедливость, помогать людям. Конечно, бывают моменты отчаяния, но ощущение того, что ты делаешь важное дело, помогает двигаться вперед. И мне нужна активность, постоянно хочется что-то делать. Бежать, решать, возвращаться вечером домой с языком на плече и ложиться спать. Скоро пенсия, я размышляла, чем заняться. И без работы своей жизни не представляю.







— Каким должен быть следователь и какой человек, наоборот, не сможет работать в полиции?

— Надо быть честным и жестким. Сотрудник должен уметь сохранять хладнокровие в сложных ситуациях, быть внимательным к деталям, терпеливым к людям. Мягкотелый, нерешительный человек в этой профессии не выдержит. Это работа для сильных духом людей.