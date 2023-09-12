Надежный тыл. Южноуральцев наградили за большой вклад в будущую победу в зоне СВО

Впервые были вручены высокие региональные знаки отличия

Визит российского журналиста, военного блогера Юрия Подоляка в Челябинск продолжился торжественной церемонией награждения тех, кто поддерживает бойцов на передовой. Речь идет о знаках «Команда Путина», учрежденных Народным фронтом. Вручали их тем, кто здесь, в тылу, обеспечивает наших воинов всем необходимым. Южный Урал отличился в этом большом деле, поэтому торжественную церемонию проводил замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный, а также впервые губернатор Алексей Текслер вручил высокую региональную награду — медаль «За смелость и отвагу». О прошедшей церемонии — в материале ИА «Первое областное».



«Юрий Подоляка и Борис Подольный — наши друзья, которые не понаслышке знают, что такое передовая. Сегодня необычная церемония, выбивающаяся из ряда протокольных мероприятий, хотя будут вручаться награды. Гораздо важнее, что мы ощущаем себя частью одного большого великого народа и одной большой цели, которая сегодня перед нами стоит. Мы уверенно идем вперед и делаем все для защиты нашей страны, чтобы она была независимой. В зале собрались смелые неравнодушные люди с активной гражданской позицией, настоящие патриоты своей страны. Люди, которые живут под девизом «Своих не бросаем!», проявляют свои самые лучшие качества, хранят верность нашей великой Родине», — заявил перед награждением глава региона.





В зале чествовали и тех, кто, не считаясь с опасность и риском, трудится на освобожденных территориях. Многие по велению сердца участвуют в проектах по поддержке участников СВО, собирают средства на помощь фронту, возят гуманитарную помощь в зону боевых действий и в освобожденные города.



«Низкий поклон бойцам, которые сражаются на передовой, героически выполняют свой воинский долг. В России, по сути, рождается новое гражданское общество: оно основано на принципах патриотизма, взаимопомощи, сохранении памяти предков, верности традициям нашего народа, стремится сделать все для будущего нашей страны. Каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в сильную Россию», — отметил Алексей Текслер.

Торжественная церемония началась с вручения высокой региональной награды, которая была учреждена в этом году. Знаки отличия «За смелость и отвагу» вручаются впервые, а удостоились ее военный блогер Юрий Подоляка и замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный. Наградили высоких гостей с формулировкой «за решительные действия, самоотверженность и мужественную отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья». Далее вручали почетные знаки «Команда Путина».







Получил такой знак руководитель студии бальных танцев во дворце пионеров и школьников Сергей Бормотов, отправившийся добровольцем в зону СВО. За мужество при выполнении служебного долга он был награжден орденом Святого Георгия IV степени. Пенсионерка Светлана Ивановна Еремина с начала проведения спецоперации начала копить деньги для помощи южноуральским бойцам. Весной этого года она перечислила в фонд «Все для Победы!» 300 тысяч рублей: на эти деньги купили бронежилеты.







Награду получила руководитель движения «Шьем нашим» Алена Коробинцева: всего за год она вместе со своими волонтерами сшила и отправила более 9 тысяч единиц одежды для наших бойцов. Юлия Эсик из Еткульского района организовала волонтерское движение по плетению маскировочных сетей. Ее активная позиция позволила открыть 13 пунктов плетения сетей, которые могут спасти жизни наших воинов.



«Я за последние полтора года познакомился с огромным количеством настоящих людей, людей с большой буквы. Горжусь тем, что знаю их. Большое спасибо вам за то, что мы все вместе делаем одно большое дело вне зависимости от того, кто на каком участке фронта находится», — сказал Юрий Подоляк.





Со словами благодарности также выступили Борис Подольный и заместитель командира батальона «Апостол» Юрий Гагарин. Он подчеркнул, что ребятам на передовой становится тепло на душе, когда они получают не только оборудование и амуницию из тыла, но и простые письма со словами поддержки. Благодарности от Народного фронта вручили и представителям бизнеса, которые активно участвовали в проекте «Все для Победы!».

