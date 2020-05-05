«Надеемся успеть к 9 мая»: мэр Златоуста проверил ход работ на Мемориале Славы

Работы по реконструкции проводятся ещё с прошлого лета.

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Глава Златоуста Максим Пекарский посетил Мемориал Славы и проверил, как ведутся строительные работы. Что уже выполнено, а что только предстоит сделать, мэр ЗГО рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день уложена первая партия ступеней. Завершено покрытие площадок между лестничными маршами. Когда бетон наберет необходимую прочность, будет сделана шлифовка. Ступени везём издалека, поэтому главное, чтобы поставки пришли в срок»,— написал Максим Пекарский.

Примечательно, что осенью контракт с прежним подрядчиком был расторгнут: строители не только не укладывались в сроки, но и испортили фигуры воинов. И новый подрядчик теперь старательно приводит их в порядок по технологии, требующей определённый температурный режим. Вот только погода не всегда на стороне работ. Но на сегодняшний день Максим Пекарский доволен новой командой строителей.

«Новые подрядчики работают в хорошем темпе, оперативно реагируют на наши замечания. В целом, работы идут без сбоев. Очень хочется, чтобы к 9 Мая мы успели всё исправить и привести Мемориал в порядок»,— заключил мэр Златоуста.

Напомним, работы по реставрации Мемориала начались ещё прошлым летом и должны были завершиться к концу сентября 2019 года. На эти цели было направлено 3 миллиона рублей. Однако компания из Перми, выигравшая аукцион, не справилась со своей задачей, и было решено заключить контракт с новым подрядчиком.