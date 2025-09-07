Над Южным Уралом зависнет «кровавая» луна

К одиннадцати часам вечера астрономы обещают затмение

Сегодня жители Челябинской области могут понаблюдать за редким астрономическим событием — полным лунным затмением. Оно первое за последние семь лет.

Затмение началось несколько минут назад.

Пик придется на 23:12 по Челябинску. В это время луна пройдет через южную часть земной тени и приобретет насыщенный багрово-красный или кирпичный оттенок. Из-за этого ее и называют «кровавой».

А уже к двум часам ночи луна примет свой обычный вид.

По этой ссылке мы собрали снимки сегодняшнего затмения. Посмотрите.