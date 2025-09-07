Сегодня жители Челябинской области могут понаблюдать за редким астрономическим событием — полным лунным затмением. Оно первое за последние семь лет.
Затмение началось несколько минут назад.
Пик придется на 23:12 по Челябинску. В это время луна пройдет через южную часть земной тени и приобретет насыщенный багрово-красный или кирпичный оттенок. Из-за этого ее и называют «кровавой».
А уже к двум часам ночи луна примет свой обычный вид.
По этой ссылке мы собрали снимки сегодняшнего затмения. Посмотрите.