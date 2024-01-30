В Челябинской области на трассе М-5 нарушения ПДД будут контролировать беспилотники. Особое внимание уделят аварийно опасным участкам дороги, где водители выезжают на встречную полосу, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Решение об этом принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. Беспилотники уже прошли тестовые испытания на региональных дорогах, где показали высокую эффективность и точность получаемых данных», — рассказали в ведомстве.photo_2024-01-25_16-57-07 (2).jpg
Водителей о запуске дронов над проезжей частью предупреждают на специальных экранах. Планируется, что на самых опасных участках установят предупреждающие знаки.

Кроме того, в Челябинской области — экстренное предупреждение: 31 января и 1 февраля ожидается резкое ухудшение погоды, водителей просят воздержаться от выезда на трассы.

Напомним, что на федеральных дорогах Челябинской области выявлено девять мест, где чаще всего происходят ДТП. Бороться с очагами аварийности планируют путем установки на трассах дополнительных комплексов фотовидеофиксации.