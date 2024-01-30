Над трассой М‑5 в Челябинской области запустят беспилотники

Они будут фиксировать несоблюдение ПДД

«Решение об этом принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения. Беспилотники уже прошли тестовые испытания на региональных дорогах, где показали высокую эффективность и точность получаемых данных»,

— рассказали в ведомстве.