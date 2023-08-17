Над севером Челябинской области сохраняется атмосферная дымка

Специалисты уверяют, что это нормальное явление для августа

Замеченная накануне в нескольких городах Челябинской области дымка пока никуда не ушла. Утром 17 августа воздух был не вполне прозрачен в областном центре, а также в Аргаяше, Бродокалмаке, Октябрьском и Верхнем Уфалее. По информации регионального Минэкологии, повышенного содержания вредных веществ не зафиксировано.

Незначительные превышения ПДК фиксировались ночью. В Металлургическом районе Челябинска — на 0,06 ПДК по взвешенным веществам. В Тракторозаводском и Калининском районах — на 0,08—0,1 ПДК по сероводороду. В Ленинском районе — также по сероводороду на 0,2 ПДК.

Напомним, что в Челябинской области в настоящее время действует режим неблагоприятных метеоусловий. В связи с этим в регионе усилен контроль над деятельностью промышленных предприятий.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что появление дымки связано с повышенной влажностью и большими перепадами дневных и ночных температур, характерных для августа.