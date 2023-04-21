Над Челябинской областью пройдет первый весенний звездопад

Рассказываем, как наблюдать за метеорным потоком Лириды

В ночь на 22 апреля жители Челябинской области смогут наблюдать очередной звездопад. Максимальной интенсивности (по одной падающей «звезде» каждые три минуты) достигнет метеорный поток Лириды. В этом году условия для наблюдения весьма благоприятные — новорожденная Луна не будет засвечивать вспышки «дождинок». Заинтересовались? Тогда материал ИА «Первое областное», где мы разбираемся в происхождении звездопада и находим его источник на небе, — для вас.

Метеорный поток Лириды астрономы связывают с кометой Тэтчера. Эта комета, открытая в 1861 году, посещает ближайшие к нам окрестности Солнечной системы раз в 415 лет. Комета состоит из летучих веществ, поэтому она активно испаряется вблизи Солнца и оставляет за собой шлейф из пылинок и песчинок. Комета уже очень далеко от нас и вернется только в 2283 году, но пылевой след никуда не делся. Земля в своем орбитальном движении ежегодно проходит сквозь это облако мелких частиц. Именно их мы и называем падающими звездами, когда они на большой скорости сталкиваются с атмосферой нашей планеты и сгорают в ней.

Свое имя метеорный поток Лириды получил по созвездию Лиры. Там находится радиант потока, то есть воображаемая точка, из которой как бы вылетают метеоры. Таким образом, чтобы понять, из какой части неба ожидать звездопада, нам потребуется найти это созвездие. Оно небольшое и не самое заметное, напоминает по форме параллелограмм и после полуночи поднимется высоко над горизонтом в восточной части неба. В него входит одна из самых ярких звезд Северного полушария — Вега. Это заметно облегчает поиски.





Инфографика Алексея Луканенкова

Другим удобным ориентиром является соседнее с Лирой созвездие Лебедя. Оно похоже на крест и содержит в себе другую яркую звезду — Денеб. Для поисков можно воспользоваться одним из астрономических мобильных приложений — Redshift, Star Walk 2 или им подобным. Если вам удалось найти оба созвездия, то переводим взгляд чуть правее этой группы — именно из этой области неба должен исходить метеорный поток.

Поток Лириды будет продолжаться до 29 апреля, но именно сегодня будет особенно плотным. Астрономы обещают нам до 18 метеоров в час.