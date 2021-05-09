Над Челябинском прогремит салют в честь Дня Победы

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 9 мая, на набережной реки Миасс в Челябинске прогремит праздничный салют в честь Дня Победы. Те горожане, которые не хотят покидать свои дома, но желают увидеть фейерверк, смогут посмотреть на него онлайн на нашем сайте. Начало в 22:00 по челябинскому времени.

Напомним, в связи с проведением салюта с 20:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до Труда, Кирова от улицы Труда до проспекта Победы, Красной от проспекта Ленина до проспекта Победы, улице Труда от Российской до Энгельса, Братьев Кашириных от проспекта Победы до проспекта Ленина и Свердловскому проспекту на участке от проспекта Победы до Ленина.

После фейерверка жители Челябинска смогут отправиться домой на общественном транспорте. На автобусах №№ 2, 4 и 81 можно будет добраться от остановки «ПКиО»; от остановки «Железнодорожный вокзал» — на автобусах №№ 18 и 64; от остановки «Теплотехнический институт» поедут автобусы №№ 34 и 45; от остановок «Комсомольский проспект» и «Северо-Крымская» — № 71.

На троллейбусе тоже можно будет добраться до дома. От остановок «Дворец спорта Юность» и «Калинина» будут следовать троллейбусы №№ 7, 12 «ДС Юность — АМЗ» и 12 «ДС Юность — Молдавская»; от остановки «Труда» — № 14 по Молодогвардейцев до ЧМК и № 17 по Молодогвардейцев до Молдавской; от «Алого поля» — №№ 8, 19 и 17.

После салюта развозить горожан будут и трамваи. От остановки «Завод им. Колющенко» — №№ 3, 5 «Завод им. Колющенко — ЧЭМК», 5 «Завод им. Колющенко — Горького — Победы — ЧГРЭС», 7, 8 и 16; от остановки «Цирк» — № 3; от «Калинина» — №№ 3, 17 и 22; от остановки «Теплотехнический институт» — №№ 3 и 22; от остановки «Медгородок» — № 20.