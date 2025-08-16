Начни учиться уже сейчас: преимущества контрактного обучения в ЮУрГУ

На заочном отделении есть возможность совмещать учебу с работой

Обучение на платной основе в ЮУрГУ — отличный шанс для тех, кто не прошел на бюджет, но хочет получить качественное образование в одном из ведущих вузов страны. Контрактная форма позволяет начать учебу сразу после школы и воспользоваться гибкой системой скидок и разнообразными формами оплаты, включая образовательный кредит с господдержкой, материнский капитал и финансирование от работодателей.

Особенно удобной является заочная форма, подходящая для тех, кто совмещает учебу с работой или другими обязанностями. Учебный процесс строится с учетом личного графика студента: сессии проходят в удобное время, значительная часть обучения — дистанционно, с доступом к электронным ресурсам университета. При этом сохраняются все студенческие возможности: библиотеки, лаборатории, участие в конференциях, конкурсах, проектах и поддержка карьерного центра, помогающего со стажировками и трудоустройством.

ЮУрГУ предлагает удобные варианты оплаты: полная предоплата со скидкой 3% или поэтапная оплата в течение года. Дополнительно предусмотрены скидки за высокие результаты ЕГЭ: на направления с тремя экзаменами — 10% при 240 баллах и выше, 5% — от 200 до 239; на направления с двумя экзаменами — 10% при 160+ баллах, 15% — от 133 до 159.

Скидки также доступны студентам магистратуры: 10% при среднем балле от 4,5 и 5% — от 4,0 до 4,49. Для продления скидок нужно успешно закрыть сессию без долгов и с хорошими оценками.

Платное обучение в ЮУрГУ — это не просто альтернатива бюджету, а реальная инвестиция в будущее с современными условиями, квалифицированными преподавателями и возможностью раннего профессионального старта.

Приемная комиссия ЮУрГУ находится по адресу: проспект Ленина, 76.

Номер телефона приемной комиссии ЮУрГУ: 8 (800) 300-00-55.

Время работы: Пн—Пт с 10:00 до 16:00, Сб с 10:00 до 13:00 Вс — выходной.

Контакты: +7 (351) 267-94-52, prkom@susu.ru.

Все о поступлении: abit.susu.ru.

Группа ВК для абитуриентов — vk.com/susu.abit.

Сайт ЮУрГУ: susu.ru.

