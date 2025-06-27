Начинающим специалистам на Южном Урале готовы платить до 130 тысяч рублей

Средняя предполагаемся зарплата составила почти 57 тысяч

Начинающим специалистам в Челябинской области готовы платить до 130 тысяч рублей. Да-да, такую зарплату получают водители-экспедиторы. На достойную оплату могут рассчитывать не только они, сообщили ИА «Первое областное» в «Авито Работе».

По данным Министерства образования и науки Челябинской области, в регионе сегодня обучается более 84 000 студентов, а прогнозируемый выпуск на 1 октября 2024 года составит 15 600 человек.

Средняя предлагаемая заработная плата по вакансиям «без опыта» весной 2025 года составила 56 807 рублей в месяц. Хотя этот показатель остался на уровне прошлого года, количество откликов на такие вакансии увеличилось на 22%.

Наиболее привлекательными с точки зрения количества вакансий без опыта оказались сферы логистики, розничной торговли, производства и общественного питания. В тройку лидеров по уровню заработной платы вошли: водитель-экспедитор (132 535 рублей в месяц), курьер (102 773 рублей в месяц) и монтажник (83 895 рублей в месяц). Также стабильно высоким спросом пользуются разнорабочие, комплектовщики, повара и продавцы.

Высокий спрос на рынке труда сохраняется на специалистов в инженерно-технических и IT‑направлениях. Среди гуманитарных направлений наиболее востребованы работники в сфере образования, экономики и юриспруденции.

Интерес соискателей к подработке вырос на 19%. Средний заработок по таким вакансиям колеблется от 45 000 до 55 000 рублей в месяц в зависимости от количества отработанных смен и условий занятости.