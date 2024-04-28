На Челябинскую область надвигается похолодание

Сильный ветер сохранится

В понедельник, 29 апреля, температура воздуха в Челябинской области существенно упадет. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Погода сохранится ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается слабый дождь. В ночные часы температура воздуха опустится до +8...+10 градусов, днем поднимется незначительно — до +11...+13 градусов. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске на протяжении всего дня прогнозируют небольшой дождь. Градусник покажет +12...+15 градусов. Ветер северо-западный до 5,2 метра в секунду.

В Миассе похолодает до +12 градусов и будет пасмурно, но без осадков. Ветер северо-западный до 3,2 метра в секунду.

В Златоусте столбики термометров опустятся еще ниже — до +10 градусов. Также пасмурно и без дождей.

Около +12 градусов синоптики прогнозируют в Аше. Погода будет облачной, осадков не ожидается.

В целом по региону в ночные часы градусники покажут +7...+12 градусов, при прояснении похолодает до +3 градусов. Днем температура поднимется до +10...+15 градусов, на юге воздух прогреется до +22 градусов. Пасмурно, в большинстве районов небольшие дожди, на юге грозы. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.