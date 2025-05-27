Начался прием кандидатур в Общественную наблюдательную комиссию Челябинской области

Заявки можно подать в течение двух месяцев

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева объявила о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской области. Выдвижение открыто с 26 мая 2025 года и продлится 60 дней.

Общественные организации, ассоциации, фонды и автономные некоммерческие организации приглашаются принять участие. Для выдвижения кандидатов необходимо направить заявление и необходимые документы на имя секретаря ОП РФ Лидии Михеевой.

Подробная информация о порядке образования ОНК и рекомендации по выдвижению кандидатов размещены на сайте Общественной палаты РФ: http://www.oprf.ru/.

В полномочиях члена ОНК посещение колоний для общественного контроля, рекомендации по его результатам.