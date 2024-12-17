Начальником управления капитального строительства Челябинска назначен Андрей Кузнецов

В этом году он уже возглавлял ведомство

В Челябинске назначили начальника управления капитального строительства. Им стал Андрей Кузнецов, с марта 2023 года возглавлявший МКУ «Архитектурно-планировочный центр», сообщили в мэрии.

Андрей Кузнецов окончил ЮУрГУ по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». В разные годы работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района, замначальника производственного отдела и начальником технического отдела управления капитального строительства. С 2018 по 2023 годы работал замдиректора МКУ «Челябстройзаказчик».

В 2024 году Андрей Кузнецов уже занимал эту должность, назначение было в феврале. С октября начальником управления работал Рудольф Гурцкая.