Начальник ж/д станции задержан по подозрению в коммерческом подкупе

Представитель санкт-петербургской фирмы передал ему более 200 тысяч рублей за обход закона

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции, подозреваемого в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, 6 августа прошлого года представитель фирмы из Санкт-Петербурга передал подозреваемому 239 тысяч рублей за совершение в интересах коммерческого предприятия незаконных действий, выразившихся в обслуживании вагонов, находящихся на железнодорожной станции без составления договора об оказании услуг в нарушение действующих правил технической эксплуатации железных дорог РФ.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по пунктам «в, г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия, в крупном размере).



В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, а также продолжается проведение следственных действий, в том числе направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, сбор и закрепление доказательной базы.