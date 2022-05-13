Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

Сейчас Андрей Харцызов находится в отпуске

Начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаил Скоков подписал рапорт об отставке полковника полиции, начальника областного управления ГИБДД Андрея Харцызова. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Андрей Харцызов уходит в отставку по собственному желанию, временно исполнять его обязанности будет майор полиции Антон Соколов. Полковник возглавил Госавтоинспекцию в 2019 году. В органах внутренних дел Андрей Харцызов служит с 1990 года.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске ушел в отставку начальник городской ГИБДД, подполковник полиции Алексей Горшков.