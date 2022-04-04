Начальник ГИБДД Челябинска ушел в отставку

Назначен временно исполняющий обязанности руководителя Госавтоинспекции

В Челябинске ушел в отставку начальник городской ГИБДД, подполковник полиции Алексей Горшков. Об этом Первому областному информагентству сообщили сегодня, 4 апреля, в ГУ МВД по региону.

«Решение об отставке Алексей Горшков принял еще в сентябре. Сейчас его рапорт удовлетворен. Службе в органах подполковник полиции отдал более 20 лет», — рассказали в региональном полицейском главке.

Врио начальника челябинской Госавтоинспекции назначен подполковник полиции Андрей Калитюк.

Как ранее сообщал наш сайт, в магнитогорской полиции с 1 марта назначен новый руководитель. Управление в городе металлургов возглавил полковник полиции Константин Козицын, начальник ОМВД России по городу Миассу.