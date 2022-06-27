Начальник полиции Челябинска переходит на работу в ГУ МВД по региону

Сергей Миронов вступит в должность с 29 июня

Подавший в отставку бывший начальник УМВД по Челябинску Сергей Миронов получил новую должность. Он стал заместителем начальника тыла ГУ МВД. Об этом сегодня, 27 июня, Первому областному информагентству сообщила начальник пресс-службы регионального полицейского главка Елена Епимахова.

«Начальник ГУ МВД по области Михаил Скоков подписал приказ о назначении Сергея Миронова на должность заместителя начальника тыла ГУ МВД. Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Челябинску станет Андрей Меньшенин», — прокомментировали в пресс-службе.

Сергей Миронов возглавлял челябинскую полицию 8 лет.

Как ранее сообщал наш сайт, Михаил Скоков представил новых руководителей региональной и городской Госавтоинспекции.