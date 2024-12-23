Начальник ГУ МВД региона Сергей Космачев поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

Поздравления юбиляру также выразили председатель

регионального Совета ветеранов ОВД Валерий Маскаев и заместитель губернатора Алексей Фартыгин

Генерал-майор полиции Сергей Космачев поздравил ветерана, полковника милиции в отставке Виктора Михайлова и вручил медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка» и памятные подарки. Он поблагодарил ветерана за долгие годы службы на благо Отечества, отметив, что его жизнь служит примером благородства и мужества для нескольких поколений стражей правопорядка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Сергей Валерьевич выразил надежду, что офицеры встретят 101-й день рождения полковника Михайлова вместе.

От российского Совета ветеранов МВД России Валерий Маскаев вручил Виктору Михайлову орден «За заслуги».

Виктор Михайлов участник обороны Ленинграда, родился в Троицке Челябинской области и в 16 лет ушел на фронт, пройдя ускоренный курс военного медицинского училища. Он участвовал в обороне Ленинграда почти два года, а затем служил в армии ещё 16 лет военным фельдшером. В 1957 году Виктор Николаевич пришел в челябинскую милицию, где проработал 35 лет, и даже на заслуженном отдыхе продолжал службу еще 10 лет.

За свои заслуги Виктор Михайлов награжден орденами «Отечественной войны» 2-й степени и «Красной Звезды», а также медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».