Начальник ГУ МВД по Челябинской области провел встречу с жителями

Южноуральцы обращались к генерал-лейтенанту полиции за помощью в разрешении сложных жизненных ситуаций

В Главном управлении МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел личный прием граждан. Пришедшие на встречу южноуральцы рассказали начальнику Главка о своих проблемах и обратились за помощью в разрешении сложных жизненных ситуаций, сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона.



В числе пришедших на прием к начальнику ГУ МВД области была жительница Катав-Ивановского района, которая переживала из-за конфликта между близкими родственниками. Яблоком раздора в семье оказался оставленный родителями в наследство дом. Михаил Скоков взял ситуацию на личный контроль и пообещал, что семье помогут урегулировать правовые вопросов по компетенции органов внутренних дел.

Среди записавшихся на прием к генералу были и бывшие сотрудники органов внутренних дел. Так, жительница Металлургического района, мать двоих детей, обратилась с просьбой восстановить ее на службе — она служила в МВД 13 лет, а после уволилась по собственному желанию. Теперь женщина решила продолжить службу.

Прием населения начальником ГУ МВД области проводится в соответствии с установленным графиком. Подобный формат встреч позволяет лучше узнать жителей Южного Урала, лично вникнуть в их сложные жизненные ситуации. Порой жители области приходят с проблемами, решение которых вне компетенции органов внутренних дел. В подобных ситуациях гражданам разъясняют нормы законодательства и предлагаются другие пути решения вопросов.