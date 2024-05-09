Начальник ГУ МВД по Челябинской области поздравил ветеранов с Днем Победы

Михаил Скоков пожелал участникам Великой Отечественной войны здоровья и долголетия

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов с Днем Победы. Публикуем его слова полностью.

«От всей души поздравляю вас с самым торжественным и священным для каждого из нас праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне.

9 Мая — это поистине святая дата, благодаря которой мы осознаем всю грандиозность победы над фашизмом, это дань памяти отваге, мужеству и несокрушимости духа наших соотечественников.

Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды, проявляя героизм, воинскую доблесть, готовность к самопожертвованию во имя торжества идеалов добра и справедливости, смогли одолеть, сокрушить, уничтожить эту темную силу.

Этот светлый праздник соединяет в себе и горечь огромных трагических потерь, и большую радость долгожданной победы. Навсегда останется в памяти подвиг наших предков, их самоотверженность и стойкость.

И сегодня, помня героическое прошлое страны, наш народ не дрогнул перед внешними угрозами и встал на защиту свободы и независимости Родины, уничтожая на корню националистические идеи недружественных стран.

Дорогие ветераны! От имени руководства, личного состава Главного управления МВД России по Челябинской области от всей души примите самые сердечные поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня вы являетесь примером верности присяге, офицерскому долгу, отзывчивости и ответственности, помогаете воспитывать новые поколения стражей правопорядка.

Для каждого из нас вы — достойный пример бескорыстной любви к России, профессионального и эффективного исполнения служебных обязанностей, единства и сплоченности перед лицом любой угрозы, нависающей над нашим государством.

Великая Победа горит вечным огнем в наших сердцах, наполненных чувством радости и благодарности за подаренную нам жизнь ценой неимоверных усилий на полях кровавых сражений и в тылу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойного и безоблачного неба над головой, ведь нет ничего дороже, чем человеческая жизнь».