Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов с Днем Победы. Публикуем его слова полностью.
«От всей души поздравляю вас с самым торжественным и священным для каждого из нас праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне.
9 Мая — это поистине святая дата, благодаря которой мы осознаем всю грандиозность победы над фашизмом, это дань памяти отваге, мужеству и несокрушимости духа наших соотечественников.
Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды, проявляя героизм, воинскую доблесть, готовность к самопожертвованию во имя торжества идеалов добра и справедливости, смогли одолеть, сокрушить, уничтожить эту темную силу.
Этот светлый праздник соединяет в себе и горечь огромных трагических потерь, и большую радость долгожданной победы. Навсегда останется в памяти подвиг наших предков, их самоотверженность и стойкость.
И сегодня, помня героическое прошлое страны, наш народ не дрогнул перед внешними угрозами и встал на защиту свободы и независимости Родины, уничтожая на корню националистические идеи недружественных стран.
Дорогие ветераны! От имени руководства, личного состава Главного управления МВД России по Челябинской области от всей души примите самые сердечные поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня вы являетесь примером верности присяге, офицерскому долгу, отзывчивости и ответственности, помогаете воспитывать новые поколения стражей правопорядка.
Для каждого из нас вы — достойный пример бескорыстной любви к России, профессионального и эффективного исполнения служебных обязанностей, единства и сплоченности перед лицом любой угрозы, нависающей над нашим государством.
Великая Победа горит вечным огнем в наших сердцах, наполненных чувством радости и благодарности за подаренную нам жизнь ценой неимоверных усилий на полях кровавых сражений и в тылу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойного и безоблачного неба над головой, ведь нет ничего дороже, чем человеческая жизнь».