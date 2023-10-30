Начальник челябинской полиции поручил лучше информировать иностранцев о правилах пребывания в РФ

Накануне Михаил Скоков встретился с задержанными мигрантами

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков совместно с уполномоченным по правам человека на Южном Урале Юлией Сударенко встретился с мигрантами, помещенными в центр временного содержания иностранных граждан. Михаил Скоков выяснил причины их пребывания в центре и дал ряд поручений правоохранителям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На сегодняшний день в центре находятся 90 иностранцев, в том числе семьи с детьми. Михаил Скоков поговорил с каждым из нарушителей и выяснил, что большинство из них нарушило правила пребывания на территории России, потому что не знало всех особенностей своего пребывания в стране.

«Выслушав каждого, начальник ГУ МВД России по региону подчеркнул, что главным для гостей России должно быть знание законодательства страны пребывания и соблюдение всех предписанных правил. Михаил Скоков отметил, что многие иностранцы не в полной мере информированы об особенностях законодательства, и поручил руководству управления по вопросам миграции активнее проводить разъяснительную работу, а также разработать материалы, где в наглядной и доступной форме изложены все нормы закона»,— сообщили в ведомстве.

Также Михаил Скоков и Юлия Сударенко обсудили возможность внедрения практики проверки мигрантов при въезде в Россию в пунктах пропуска через границу и вопросы их качественного информирования в момент въезда в страну. Это позволит сократить количество нарушений и ограничить въезд тем, кто уже нарушил российское законодательство.

Всего с территории Челябинской области за девять месяцев 2023 года выдворили 1150 иностранцев-нарушителей.