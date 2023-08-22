Начальник челябинского Главка разобрался в проблемах садоводов региона

На приеме жители рассказали, в том числе, о конфликтах с администрациями СНТ

Начальник челябинского Главка Михаил Скоков в рамках ежемесячного приема граждан пообщался с садоводами региона и разобрался в конфликтных ситуациях, произошедших в товариществах. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина, пришедший на прием, поделился, что его обманули при аренде участка в СНТ. Сделка произошла несколько лет назад, но южноуралец до сих пор пытается восстановить справедливость. Михаил Скоков поручил оперативникам и следователям изучить нюансы сделки, найти и опросить всех участников.

«Люди ждут от полиции реакции, они рассчитывают на помощь. Поэтому в работе формальный подход не допустим, ко всем обращениям граждан отношение должно быть очень внимательным и трепетным», — напомнил подчиненным начальник областной полиции.

Пожилая женщина рассказала о затяжном споре с администрацией СНТ. По словам заявительницы, садоводов не пускают на собственные участки. Начальник Главка предложил провести собрание садоводов и выбрать председателя. А чтобы не было происшествий, на нем будут присутствовать сотрудники полиции. Начальнику полиции города, где находится СНТ, Михаил Скоков поручил встретиться с нынешним председателем и рассказать об ответственности за нарушение прав садоводов.

С жалобами на администрацию товарищества пришла и супружеская пара. Начальник Главка посоветовал не обострять ситуацию, а разобраться детально.

«Михаил Скоков потребовал пресечь самоуправство председателя, провести с администрацией СНТ рабочую встречу и довести до них информацию о недопустимости воспрепятствования прохождения садоводов к собственным участкам», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Встречи с жителями начальник областной полиции проводит ежемесячно. Ход и результат разбирательств Михаил Скоков контролирует лично, заверили в ведомстве.