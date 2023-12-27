Сегодня, 27 декабря, во Дворце культуры железнодорожников прошло праздничное мероприятие, которое посетило более 400 детей челябинских полицейских. С наступающими праздниками всех поздравил начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, сообщает пресс-служба челябинского главка.
«Я уверен, что для всех присутствующих здесь деток этот год был неплохим. Кто-то приобрел новых друзей, кто-то прочитал новую книгу или узнал новых сказочных персонажей. Я хотел бы, вам дорогие дети, родители от всей души пожелать всего самого доброго. В первую очередь, чтобы вы, ваши родные, близкие были здоровы и счастливы. И чтобы все доброе и прекрасное в 2024 году обязательно приумножилось», — отметил Михаил Скоков.
После поздравлений состоялся новогодний спектакль «Жили-были на Руси». Также юные челябинцы водили хороводы и пели песни вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. С праздничного мероприятия каждый ребенок ушел с новогодним подарком и веселым настроением.
Добавим, что ранее генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков сообщил, что в Челябинской области во время новогодних праздников усилят работу полиции. В регионе пройдет свыше 7000 массовых мероприятий, на которых в усиленном режиме будут работать полицейские. Также на дорогах будет увеличено количество экипажей ДПС.
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