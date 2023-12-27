Начальник челябинского главка Михаил Скоков поздравил детей полицейских с наступающим Новым годом

Праздничное мероприятие посетило более 400 ребят

«Я уверен, что для всех присутствующих здесь деток этот год был неплохим. Кто-то приобрел новых друзей, кто-то прочитал новую книгу или узнал новых сказочных персонажей. Я хотел бы, вам дорогие дети, родители от всей души пожелать всего самого доброго. В первую очередь, чтобы вы, ваши родные, близкие были здоровы и счастливы. И чтобы все доброе и прекрасное в 2024 году обязательно приумножилось»,

— отметил Михаил Скоков.