Началась разработка схемы туристического развития Большого Урала

В планах продвигать промышленный туризм, шопинг и гастротуризм

Стартовала инициатива по поиску привлекательных туристических направлений макротерритории Большой Урал, в которую вошли Челябинская и Свердловская области, Пермский край и Республика Башкортостан. В ходе работы будут определены барьеры и потенциалы для развития туризма, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Одноименный с макрорегионом проект «Большой Урал» позволит спрогнозировать поток туристов до 2030 года, определить главные зоны развития и улучшить инфраструктуру региона. Также в рамках проекта начнется работа по формированию туристической связанности территорий «Большого Урала» и привлечению инвесторов.

«Наша задача как проектного офиса не унифицировать туристические мероприятия и особенности, а наоборот, подчеркнуть их и упаковать как уникальные предложения. Благодаря комплексному анализу территории, социологическим исследованиям и привлечению локальных экспертов мы сможем выявить наиболее перспективные направления развития для каждого региона Урала, например, такие как промышленный туризм, шопинг, гастротуризм и многое другое», — рассказала руководитель проекта «Большой Урал» ООО «ПроГород» Екатерина Агеенко.

Работа по проекту будет вестись ООО «ПроГород» по инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации.