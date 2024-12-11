Началась прямая линия губернатора Челябинской области

Четыре студии работают на связи с губернатором в режиме реального времени

Прямая линия с губернатором Алексеем Текслером стартовала в 12:00 11 декабря. В течение недели южноуральцы оставляли свои вопросы, просили о помощи, высказывали предложения, как улучшить регион. И могут это сделать прямо сейчас.

В прошлом году было отработано более 8 тысяч обращений. В этом году к началу прямой линии их было 8 530. И вопросы продолжают поступать. Сообщения от южноуральцев принимают до конца прямой линии по телефону 8 800 500 74 50, а также на сайте спроситекслера.рф. Причем на сайте можно прикрепить и видеосообщение.

В студии с губернатором сегодня работают ведущие Иван Уткин и Ксения Продай.

В этом году помимо студии с главой региона работает еще три студии. В кол-центре работает ведущая Дарья Годунова. В течение прямой линии она будет знакомить зрителей с самой свежей информацией: сколько сообщений поступило, из каких территорий и по какой тематике. Именно специалисты кол-центра принимают звонки от южноуральцев.

В этом году в прямой линии принимают участие представили ведущих средств массовой информации региона. И здесь работает ведущая Ольга Новаева. Корреспонденты озвучат проблемы, с которыми к ним обращаются жители региона.

Новшество прямой линии в этом году — участие активистов Движения Первых и представителей детских медиацентров из школ Челябинска. И здесь работают наши ведущие Владимир Лузгин и Аксинья Шурыгина.

В прямой линии также принимают участие заместители губернатора, заместители председателя правительства Челябинской области, министры и главы территорий. На все обращения, которые поступили на прямую линию, будут даны ответы.