Челябинка, набравшая на ЕГЭ 300 баллов, выпускается из лицея № 31

Девушка благодарна за подготовку к экзаменам школьным учителям

Елизавета Спирина из Челябинска стала единственной выпускницей этого года, кто в Челябинской области смог набрать 300 баллов по итогам ЕГЭ. Высшую оценку девушка получила по математике профильного уровня, физике и информатике, рассказали в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Елизавета — выпускница физико-математического лицея № 31. Девушка говорит, что добиться впечатляющих результатов ей помогли педагоги из родной школы.

«На уроках математики и информатики большую часть времени мы посвящали подготовке к ЕГЭ. Также ходила на дополнительные занятия в школе по этим предметам. К репетиторам не ходила, все делала в школе и дома. Приходилось нелегко, так как совмещала учебу с постоянными тренировками», — говорит Елизавета.

Сдать ЕГЭ на 300 баллов девушка не мечтала, потому что была уверена, что такой результат невозможен.

«Когда узнала про первые 100 баллов по математике, не верила в это несколько дней, думала, что это какая-то ошибка. И когда пришли результаты по физике и информатике, тоже очень долго не могла поверить. Даже сейчас нахожусь в шоке», — признается выпускница.

В 2021 году 300 баллов на ЕГЭ набрала еще одна выпускница челябинского лицея № 31 — Екатерина Шиляева. Девушка без труда поступила в Санкт-Петербургский государственный университет учиться на программиста. А уже осенью того же года журнал Glamour назвал 17-летнюю Катю женщиной года.

По 200 баллов на ЕГЭ-2024 набрали 14 южноуральских школьников.