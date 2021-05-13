Первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко избрали председателем наблюдательного совета российского общества «Знание», сообщает 13 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Гендиректором общества стал основатель холдинга «Нетология групп» Максим Древаль. Именно он предложил главе государства перезапустить «Знание».
В Москве состоялся съезд российского общества «Знание», в котором приняли участие более 190 человек из 83 регионов. На съезде участники утвердили новый руководящий состав организации и определили дальнейшие векторы ее работы. Председателем набсовета выбрали Сергея Кириенко. Заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина.
Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Генеральным директором общества «Знание» избрали основателя холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максима Древаля.
26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, приведя в пример общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о перезапуске общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Российское общество «Знание» — это общественная некоммерческая организация, главной задачей которой является просветительская работа в регионах. Организация существует с 2016 года.