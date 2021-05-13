Наблюдательный совет общества «Знание» возглавил Сергей Кириенко

Гендиректором организации стал основатель холдинга «Нетология групп» Максим Древаль

Первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко избрали председателем наблюдательного совета российского общества «Знание», сообщает 13 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Гендиректором общества стал основатель холдинга «Нетология групп» Максим Древаль. Именно он предложил главе государства перезапустить «Знание».

В Москве состоялся съезд российского общества «Знание», в котором приняли участие более 190 человек из 83 регионов. На съезде участники утвердили новый руководящий состав организации и определили дальнейшие векторы ее работы. Председателем набсовета выбрали Сергея Кириенко. Заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина.

Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Генеральным директором общества «Знание» избрали основателя холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максима Древаля.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, приведя в пример общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о перезапуске общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Российское общество «Знание» — это общественная некоммерческая организация, главной задачей которой является просветительская работа в регионах. Организация существует с 2016 года.