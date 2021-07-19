Набережную за РК «Мегаполис» в Челябинске откроют до 15 августа

Ранее глава района озвучивал срок сдачи объекта — 1 августа, но из-за технических обстоятельств сроки перенесли

Набережную реки Миасс в центре Челябинска (за развлекательным комплексом «Мегаполис») планируют открыть для жителей к 15 августа. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев на аппаратном совещании в мэрии 19 июля обратился к челябинцам и попросил их не посещать набережную до окончания ремонта.

«В связи с техническими обстоятельствами — новые коммуникации были обнаружены — пришлось по ходу менять решения. Поэтому на две недели у нас сдвиг по срокам идет. Но сейчас наращивают объемы подрядчики. Дедлайн — 15 августа», — доложил главе города Виктор Ереклинцев.

Глава района отметил, что вокруг набережной стоят ограничители, но жители все равно заходят на территорию, которая сейчас по-прежнему является стройплощадкой.

«Хотел бы обратиться к жителям. В выходной, как только установили первые малые архитектурные формы, в достаточно большом количестве появились отдыхающие. Хотелось, чтобы жители пока воздержались от посещения этого места. На стройплощадке работает тяжелая техника. Просьба потерпеть. Как только мы все сделаем — откроем к посещению», — говорит Виктор Ереклинцев.

Сейчас три оставшихся на объекте подрядчика работают параллельно. Одновременно укладывают широкоформатную плитку, устанавливают малые архитектурные формы и высаживают кустарники. Со стороны улицы Красной уже оформили несколько газонов и установили более 20 малых архитектурных форм.

Журналисты ИА «Первое областное» побывали на набережной, где сейчас кипит работа, и оценили, как она будет выглядеть после благоустройства.